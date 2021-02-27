Популярна модель Анастасія Квітко показала чарівне фото з запаморочливим декольте, неможливо відірвати погляд

Як повідомляє Politeka.net, відому модель Анастасію Квітко вже давно в мережі охрестили російською Кардашьян. І це не дивно, адже у своєму прагненні досягти ідеальної фігури, як в американської світської левиці, дівчина зайшла занадто далеко, а її груди і сідниці давно перещеголяли параметри оригіналу. Настя активно демонструє пишні принади у своєму мікроблозі в Instagram, і нещодавно виклала чарівне фото, яке підкорило її шанувальників.

На новому знімку Квітко відображена у світлій кімнаті, вона сперлася на перила і млосно позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася у вузькому бежевому платтячку, яке підкреслило вигини фігури і ледь утримує величезний бюст красуні. Волосся Насті розпущене і покладене на одне плече, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка, вона блаженно дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Анастасія написала: "Top @fashionnova @fashionnovamen 😍 Fashionnovapartner". Шанувальники в захваті від нової фотографії моделі, дівчину завалюють "лайками", компліментами і улесливими коментарями. "Виглядає так красиво!", "Солодка", "Яка лялька", "Красива Настя", "Дуже красива", "Чарівна", "Гаряча дівчинка", "Красуня", - пишуть в коментарях до фотографії моделі.

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