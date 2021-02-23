Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала фигуру в модном платье

Популярная модель, привыкшая к комплиментам и вниманию, не боится показать себя с разных сторон, так как уверена, что выглядит идеально. Анастасия занимается моделингом довольно давно, поэтому не смущается перед камерами и не скрывает своё тело.

Чаще всего девушка рекламирует купальники и белье, поэтому в ее профиле много таких пикантных снимков. Даже в повседневной жизни Квитко делает акцент на внешности и формах. К примеру, надев персиковое платье, девушка смогла удивить сеть благодаря бюсту шестого размера.

Она покрутилась перед камерой и стала полубоком, чтобы продемонстрировать сразу и ягодицы, обтянутые персиковой тканью. Примечательно, что Анастасия при низком росте весит более 70 кг и отказывается сидеть на диетах, уверяя, что ей хорошо и так.

Также Квитко сама показала, как позирует, принимая различные позы, демонтрируя свои знаменитые формы во всей красе. Пользователям сети она предложила выбрать лучшее из фото и написать об этом в комментариях.

"Так жарко", "Ты выглядишь потрясающе на всех трех", "Самая желанная женщина на планете😍", "Самая горячая женщина мира! Браво! ❤️❤️🔥🔥; Ого, размерчик👏👏", "Красивый ангел в белом❤", " Блин ... ты все выставляешь напоказ", "Вот где идеал".

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах.