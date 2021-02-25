Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе
На фото звезда позировала в полосатом купальнике с огромным вырезом, из которого выпирала грудь. Красотка сидела у бассейна, загнув одну ножку, а образ дополнила стильными очками, Как можно заметить, Квитко была немного мокрой, видимо успела искупаться. Кадр получился зажигательным и смелым, ведь образ у модели пикантный. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Красиво, красиво, божественно", "Совершенно божественно, очень красиво", "Привет, доброе утро, красавица", "какой красивый образ у тебя принцесса", "Эх, Анастасия, давайте в бассейн И давайте устроим водную битву", "Я люблю красивую, ты огонь моя любовь", "Все будет естественно, это то, что тело этой девушки ненормальное".
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Мы писали, что модель белья и купальников Анастасия Квитко показала фигуру в модном платье.
Квитко покрутилась перед камерой и стала полубоком, чтобы продемонстрировать сразу и ягодицы, обтянутые персиковой тканью. Примечательно, что Анастасия при низком росте весит более 70 кг и отказывается сидеть на диетах, уверяя, что ей хорошо и так.
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