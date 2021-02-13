Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала формы в крохотном купальнике
Звезда показала шикарные формы в крохотном бикини, пишет Politeka.net. Красотка балует своими прелестями поклонников, демонстрируя свой соблазн во всей красе.
Фанаты распространяют снимки по соцсетям. Так, в этот раз в одной из групп решили вспомнить один из самых горячих образов знаменитости.
В кадре модель позировала на кресле. Квитко надела крохотное бикини серого цвета, из которого вываливался огромный бюст.
Красотка слегка наклонилась, прибавив снимку "опасности".
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Звезда была также в крохотных плавочках, еле прикрывавших хоть что-то самое интимное.
Округлые красивые бедра притягивали взгляд не меньше пышного бюста. Модель распустила длинные волосы и закрыла глаза будто от наслаждения.
Ее образ завершили стильные украшения.
За 12 часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети в восхищении писали массу приятного в сторону шикарной фигуры девушки.
"Моя любовь, Анастасия", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко родилась 25 ноября 1994 года в Калининграде. Будущая звезда с детства мечтала стать моделью, но из-за пышных форм она не пользовалась популярностью в агентстве, откуда родом.
Однажды в сети ее заметил один из известных фотографов. Мужчина был поражен объемами Насти и ее тонкой талией. Он предложил Квитко фотосессию.
После серии снимков, красотка стала набирать популярность и сейчас не сдает позиций.
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