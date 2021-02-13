Звезда блеснула всем, что имеет

Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала формы в крохотном купальнике

Звезда показала шикарные формы в крохотном бикини, пишет Politeka.net. Красотка балует своими прелестями поклонников, демонстрируя свой соблазн во всей красе.

Фанаты распространяют снимки по соцсетям. Так, в этот раз в одной из групп решили вспомнить один из самых горячих образов знаменитости.

В кадре модель позировала на кресле. Квитко надела крохотное бикини серого цвета, из которого вываливался огромный бюст.

Красотка слегка наклонилась, прибавив снимку "опасности".

Звезда была также в крохотных плавочках, еле прикрывавших хоть что-то самое интимное.

Округлые красивые бедра притягивали взгляд не меньше пышного бюста. Модель распустила длинные волосы и закрыла глаза будто от наслаждения.

Ее образ завершили стильные украшения.

За 12 часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети в восхищении писали массу приятного в сторону шикарной фигуры девушки.

"Моя любовь, Анастасия", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко родилась 25 ноября 1994 года в Калининграде. Будущая звезда с детства мечтала стать моделью, но из-за пышных форм она не пользовалась популярностью в агентстве, откуда родом.

Однажды в сети ее заметил один из известных фотографов. Мужчина был поражен объемами Насти и ее тонкой талией. Он предложил Квитко фотосессию.

После серии снимков, красотка стала набирать популярность и сейчас не сдает позиций.

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