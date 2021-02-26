Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе, поставивши запитання

На фото Омович позувала в чорній білизні, знявши решту одягу. Зірка стояла біля панорамного вікна, розвернувшись спиною до камери. Дівчина залишила волосся розпущеним, роблячи акцент на них, але увагу привертають сідниці Олени, які виявилися майже не прикриті, завдяки чому кадр вийшов дуже пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так все таки...Блонд або Брю?",- написала Омович під фото.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Блондинкою ти втрачаєш всю свою родзинку...", "Блонд. Дуже красиво і ніжно виглядає", "Так отфотошопила, що смужки на підлозі викривилися", "ти дуже красива дитинко", "ти і так прекрасна", "це прекрасно", "Бомбезно, краще брюнеткою", "брюнеткою Ти виглядаєш ефектніше", "А рука, як у Баби Яги", "Дуже жіночно...".

Ми писали, що Олена Омович, яку давно прозвали українською Кардашьян, приміряла сміливе вбрання.

Зірка позує в Білій міні-спідниці, короткому чорному топі, який нагадує більше бюстгальтер. Доповнюють образ золоті аксесуари: тонкі ланцюжки з кулончиками. Українська Кардашьян розпустила своє волосся і завдала на обличчя ледь помітний макіяж.

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