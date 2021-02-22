Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя на кухне

На фото красотка позировала в очень маленьком топе и шортиках. Последнее Омович решила снять, показывая ягодицы, на которых не оказалось трусиков. Алена стояла у кухонного стола, держа в одной руке манго, а во второй нож, который прижала к поверхности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы любите манго?", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучший профиль", "Часто (слишком пожалуй) мелькать стала, не покупают?", "Помогите ей надеть нормально шорты", "вкусная принцесса", "Будет вкусно", "Больше всего впечатляет столешница из гранита", "Красивый котенок", "Моя же ты хорошая, кушать приготовила", "Не манго", "Да, я люблю манго, они очень вкусные", "много не бывает", "Ооооо да!!!! Вкуснятина", "мне нравятся твои персики".

Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович показала стройную фигуру в черном мини.

Алена подчеркнула в этот раз стройность своих ног при помощи мини-наряда, а также акцентировала внимание на зоне декольте, которую украсили массивные украшения.

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