Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала стройную фигуру в черном мини
Популярная модель перед тем, как отправиться в отпуск в Египет, приняла участие в нескольких рекламных фотосессиях. Спустя несколько дней, Алена решила поделиться готовыми снимками, которые появились на страницах популярных брендов.
Девушка восхитилась своим образом, ведь по ее мнению, черный ей очень идет и в этот раз удалось подчеркнуть только самое лучшее. В частности, Алена подчеркнула в этот раз стройность своих ног при помощи мини-наряда, а также акцентировала внимание на зоне декольте, которую украсили массивные украшения.
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Загорелая кожа девушки и ее образ в целом смотрелся довольно дерзко, а вечерний макияж с акцентом на выразительные глаза и пухлые губы придал еще больше пикантности.
Как известно, девушка ранее сделала себе бюст и увеличила тот с нулевого до шестого размера, поэтому кадры Омович всегда вызывают бурную реакцию в сети:
«Зачем ты с себя так изуродовала? 🤮; Я не понимаю, неужели человек, который пишет сюда гадости, не видит себя со стороны? Это выглядит жалко. Не нравится- пройдите мимо или отпишитесь; Алена, вы красотка ♥️♥️ это сильная конкуренция; Я всегда смотрю на твои ноги 😭😍; Эмпланты конкурируются жестко; Такое чучело насиликоненое, просто ппц 🤣; красотка, а пишут те, что завидуют, скряги))».
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