Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, решилась на кардинальную смену имиджа

Скандально известная модель Алена Омович привыкла к повышенному вниманию пользователей сети Инстаграм. Поскольку девушка не скрывает того, что делала пластику и открыто говорит о себе, а также отвечает на критику довольно жестко, ее нередко пытаются высмеять в Инстаграм.

Модель это не пугает, и она эпатирует публику каждый раз во время появления на прогулке или модной съемке. В этот раз девушка решила показать, что после отпуска она решила сменить имидж.

Теперь жгучая брюнетка превратилась в опасную блондинку с золотыми локонами по пояс. Не известно, выбрала для нового имиджа девушка парик или же нарастила и перекрасила волосы. Сама Алена комментариев не дает, однако в новом образе она впервые появилась на очередной фотосессии, занимаясь рекламой новых нарядов.

Стройная фигура девушки, загорелая кожа и новая прическа создали для девушки весьма оригинальный образ в целом.

На фан-аккаунтах также поддерживают модель и показывают ее лучшие кадры, а также домашние селфи. На одном из таких Алена позировала лишь в одном красном белье с кружев и позируя прямо в белоснежной постели. Вот что пишут в сети:

«Неужели ещё кому то интересны такие бабенки? 🤣 даже не смутилась; ого, прогнулась; Задолбал фотошоп отписка; такая худая девушка, просто нереально; давно в больнице была?; мне нравится ваш нескромный вид в белье; кажется вы никогда не смущаетесь; Покажи свои фотки до того как ты все вставила и стала девушкой-трансформером; Ух какие 😍 красивые места! Красивая фотография, ты лучше всех 😁».