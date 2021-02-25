Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала об уходе

На фото Омович позирует в прозрачном платье и без лифчика. Красотка дополнила образ стильным золотым украшением на шее, а на бюсте добавила цензуру, чтобы не светить самым пикантным. Но это не помешало снимку стать очень откровенным и будоражащим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкокй на страничку знаменитости.

"Она укладывает, успокаивает, подходит даже для супер-чувствительной кожи, снимает раздражения, покраснения, сухость. И главное, выравнивает тон лица. Маска, которая спасла мою кожу от солнца и загара", - написала модель под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Вкусная принцесса", "Будет вкусно", "Больше всего впечатляет столешница из гранита", "Красивый котенок", "Моя же ты хорошая, кушать приготовила", "Не манго", "Да, я люблю манго, они очень вкусные", "много не бывает"

Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович решилась на кардинальную смену имиджа.

Теперь жгучая брюнетка превратилась в опасную блондинку с золотыми локонами по пояс. Не известно, выбрала для нового имиджа девушка парик или же нарастила и перекрасила волосы.

Напомним, украинская Кардашьян втиснула бюст шестого размера в маленькое черное платье

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