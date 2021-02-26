Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя, задав вопрос

На фото Омович позировала в черном белье, сняв остальную одежду. Звезда стояла у панорамного окна, развернувшись спиной к камере. Девушка оставила волосы распущенными, делая акцент на них, но внимание привлекают ягодицы Алены, которые оказались почти не прикрыты, благодаря чему кадр вышел очень пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так все таки...Блонд или Брю?", - написала Омович под фото.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Блондинкой ты теряешь всю свою изюминку...", "Блонд. Очень красиво и нежно смотрится", "Так отфотошопила , что полоски на полу искривились", "Ты очень красивая детка", "Ты и так прекрасная", "Это прекрасно", "Бомбезно, лучше брюнеткой", "Брюнеткой ты выглядишь эффектней", "А рука, как у бабы Яги", "Очень женственно...".

Мы писали, что Алена Омович, которую давно прозвали украинской Кардашьян, примерила смелый наряд.

Звезда позирует в белой мини-юбке, коротком черном топе, который напоминает больше бюстгальтер. Дополняют образ золотые аксессуары: тонкие цепочки с кулончиками. Украинская Кардашьян распустила свои волосы и нанесла на лицо едва заметный макияж.

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