Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала себе в ліфті

На фото Анастасія позувала в чорних лосинах і топі. Модель стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. Квітко не соромилася показати розкішні форми, які ледве помістилися в такий обтягуючий наряд. Дівчина взялася руками за волосся. Кадр вийшов досить запалюючим і звабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Казковий вид", "Красива", "Видовищна! Доброго ранку!", "Занадто красиво", "ти виглядаєш чудово", "чудова", "Привіт, красуня"," мені сподобався твій образ", "Ангел благословення плоті і кісток з Ліми, Перу", "Ти така чарівна", "чудова, вау", "Привіт! Анастасія відмінно виглядаєш, захоплююся тобою", "яка ти красива, мій дуже красивий ангел", "ще раз низький уклін мамі", "міс бум-бум".

Ми писали, що модель білизни і купальників Анастасія Квітко показала фігуру в модній сукні.

Наприклад, надівши персикове плаття, дівчина змогла здивувати мережу завдяки бюсту шостого розміру.

Вона покрутилася перед камерою і стала напівбоком, щоб продемонструвати відразу і сідниці, обтягнуті персиковою тканиною.

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