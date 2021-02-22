Известная западная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото Квитко позировала в бикини с леопардовым принтом. Красотка практически не прикрыла пышные ягодицы, развернувшись спиной, чтобы показать их в лучшем ракурсе. Модель при такой позе умудрилась и блеснуть бюстом,, который выпирал из крохотного купальника. Анастасия в этот раз оставила волосы распущенными, а проводила фотосессию у моря на пляже. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-страничку модели в социальной сети Инстаграм.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали множество комплиментов:

"Я люблю тебя Анастасия моя любовь", "Потрясающая красота", "Сказочный вид", "Ола ... супер красивая", "Красивое и идеальное тело", "У тебя прекрасный орешек, Анастасия", "Выглядит так красиво", "Эффектный топ", "Ты идеальный ребенок?", "Какие горячие ягодицы", "Такая бомбическая".

Мы писали, что популярная модель Анастасия Квитко показала формы в маленьком купальнике.

Так, в этот раз в одной из групп решили вспомнить один из самых горячих образов популярной красотки.

В кадре модель позировала на кресле. Квитко надела крохотное бикини серого цвета, из которого вываливался огромный бюст.

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