Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в новому образі

На фото Бахарі позує в картатій спідниці, ботфортах і топіку. Зірка присіла, виставивши одну ніжку вперед, щоб трохи засвітити сідниці. Волосся у моделі були зібрані в хвіст, а образ Гюль доповнила яскравим мейкапом, завдяки чому кадр вийшов ще більш спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Класна школа", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі під публікацією:

"Моя дівчинка", "Вау", "добре, вау, люблю твій макіяж", "ти чудова", "чудова", "прекрасна любов", "Привіт красуня", "це, ймовірно," тільки за попереднім записом"," Доброго ранку, красуня"," дуже красиво"," чудово, так чудово", " Супер чудово!".

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Цього разу Гюль засвітилася в рожевій ніжній сукні з вирізом під грудьми і порадувала образом Барбі, адже стала схожа на ляльку після зміни образу, захоплюючи фанатів своєю бездоганною красою.

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