Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в новому образі
На фото Бахарі позує в картатій спідниці, ботфортах і топіку. Зірка присіла, виставивши одну ніжку вперед, щоб трохи засвітити сідниці. Волосся у моделі були зібрані в хвіст, а образ Гюль доповнила яскравим мейкапом, завдяки чому кадр вийшов ще більш спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Класна школа", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі під публікацією:
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"Моя дівчинка", "Вау", "добре, вау, люблю твій макіяж", "ти чудова", "чудова", "прекрасна любов", "Привіт красуня", "це, ймовірно," тільки за попереднім записом"," Доброго ранку, красуня"," дуже красиво"," чудово, так чудово", " Супер чудово!".
Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі любить показувати модні наряди.
Цього разу Гюль засвітилася в рожевій ніжній сукні з вирізом під грудьми і порадувала образом Барбі, адже стала схожа на ляльку після зміни образу, захоплюючи фанатів своєю бездоганною красою.
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