Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в ресторане

На фото звезда позировала в ярком желто-черном платье с вырезом на ноге. Бюст красотки сжимали ниточки, а белья на Гюль не оказалось. Бахари собрала волосы в хвост, а образ дополнила сумочкой, позируя у ступенек. Как можно заметить, модель была в ресторане, на фоне можно увидеть столики и стулья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Загадай желание", - написал звезда под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау впечатляюще красиво", "Красиво, люблю платье", "Ты великолепно выглядишь, я люблю твоё платье, оно красивое", "Абсолютно великолепно", "Абсолютно красивая дама", "Можно тебя сейчас", "Что за красота", "Ты действительно очень милая", "Моя любимая всегда", "Прекрасно выглядит ты вау, красиво", "Чего мы желаем?", "Человек, ты выглядишь великолепно".

Мы писали, что турецкая модель Гюль Бахари блеснула изгибами в нижнем белье.

На одном из последних снимков в Инстаграм Гюль позировала в зеленом кружевном белье. От образа просто дух перехватывало.

Модель надела маленький лифчик, который приподнял бюст, впившись бретельками в кожу.

Напомним, турецкая Кардашьян в платье с вырезом заставила глотать слюнки, потянув за лямочки

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