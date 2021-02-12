Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, примерила необычный наряд для похода в ресторан
Девушка прославилась при помощи рекламных фото для магазинов одежды довольно быстро, поэтому в Инстаграм Гюль стала выкладывать намного больше фото, чем раньше. В частности, девушка публикует лишь те кадры, которые демонстрируют ее фигуру во всей красе.
На фан-аккаунте появился один из таких кадров. Отправившись в ресторан, Бахари решила надеть красное платье с одними кружевами в верхней части наряда.
Причем из-за ее пышного бюста и довольно выразительных бедер сразу видны все ее достоинства. Тонкая ткань едва прикрыла модель, однако ее саму это ничуть не смутило.
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«Получи это, девочка. Такая красивая💖; Красивый малыш 😍; Абсолютно великолепна, моя прекрасная королева; Вау, так потрясающе, красиво, так очень, очень жарко; так хорошо смотрятся на тебе такие платья!!; великолепная красота 👃; Как прекрасно...; Абсолютная богиня 😍❤️; Персидская царица».
До этого девушка не позировала в платье или костюме. Бахари надела кружевной комплект с подвязками и показала довольно пышные формы без смущения. Все дело в том, что с начала своей карьеры модель набрала несколько десятков килограмм и теперь она выглядит совсем иначе, чем ранее.
Саму девушку это не смущает и в изумрудных кружевах она постаралась подчеркнуть самое лучше.
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