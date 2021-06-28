Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, в нежном купальнике подчеркнула лучшие стороны
Популярная модель с яркой внешностью во время съемок всегда подчеркивает фигуру лучшим образом благодаря удачным ракурсам, смелым позам и отсутствии смущения. Поскольку за многие годы работы 40-летняя Алессандра испробовала разные стили, для нее не в новинку позировать в маленьких бикини.
Не так давно звезда приняла участие в новой съемке, где показывала яркий лук в маленьком купальнике. Как оказалось, съемка была не простая – вместе с сестрами Амбросио решила создать индивидуальную коллекцию купальников, которые выделят их из толпы:
«Отмечая свои бразильские корни и женские сестринские узы, модель Алессандра Амбросио объединяет усилия со своими сестрами по душе Жизель Кориа и Алин Амбросио для создания аутентичного и личного проекта.
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Этто будет бренд стиля жизни, который призван вдохновить женщин на целостное восприятие своей женственности» - сказано в подписи к новому фото на фан-аккаунте Алессандры.
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