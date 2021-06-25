Светская львица, бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян поразила новым женственным образом
Как известно Ким прославилась в нулевых, приняв участие вместе с сестрами в реалити "Семейство Кардашьян". Уже через несколько лет красотка стала самой высокооплачиваемой звездой реалити-ТВ. На сегодня у Ким есть собственный парфюмерный и косметически бренд, а также фирма, которая занимается выпуском корректирующего нижнего белья. За жизнью звезды в Инстаграм следят 230 млн подписчиков, которых та не забывает радовать яркими кадрами из жизни и студийными фотосетами.
В своем новом посте Карадашьян решила похвастаться вечерним луком, передает Politeka.net. Брюнетка позировала на фоне панорамного окна, выходящего на причудливый сад. На ней было черное платье в пол на одно плечо с разрезом на бедре. Эластичная ткань идеально легла на ее "могучие" прелести, подчеркнув все изгибы.
Звезда телеэкранов никак не стала подписывать снимки, а только оставила смайлик в виде черного сердечка.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное в комментариях:
"Мне очень понравился этот свежий гламур на тебе ❤️"
"Где такие красивые улыбки?"
"Безупречная 😻"
"Крутые берега..."
"Ты выглядишь потрясающе! 😍"
"Сильная, умная и красивая 🙌❤️"
Ранее мы рассказывали, Ким с радостью продемонстрировала на себе новую "линейку" нижнего белья собственного бренда. В частности, красотка позировала в телесном боди, который смотрелся на ней восхитительно.
Напомним, Ким Кардашьян очаровала дерзким образом в мини-бикини: "Дамочка, вы совсем....".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару" на теннисном корте: "Горячая детка".
Также Politeka писала, что почти "холостячка" Кардашьян с трудом вместила свои знаменитые прелести в розовое боди: "Королева".