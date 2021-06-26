Красотка Ким Кардашьян удивила новым постом в соцсети, показав невиданные ранее фото с подругой

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда, светская львица и трендсеттер Ким Кардашьян на своей странице в Instagram показала редкие кадры со своей лучшей подругой. Оказалось, что девушка отмечает день рождения, и Ким решила ее поздравить.

На кадрах, которые ранее мало кто видел можно увидеть не только именинницу, но и саму Кардашьян, причем в разные периоды ее жизни. Похоже, девушек объединяет настоящая дружба, а после развода Ким с рэпером Канье Уэстом подруга стала настоящим крепким плечом рядом со звездой.

В подписи к фотографиям Кардашьян написала трогательные слова поздравлений своей лучшей подружке. "С Днем рождения мою лучшую подругу @lala. Поиск фотографий для твоего дня рождения, действительно провел меня по переулку памяти! Так много смеха, плача и всех эмоций между нами! Ты – истинное определение настоящего друга и верного лучшего друга, который может прокатиться или умереть! Поздравляю тебя сегодня, в этот особенный день! Я люблю тебя до конца!", - написала Ким.

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