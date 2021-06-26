Популярная фотомодель, блогер и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в новом имидже устроила съемку в одном белье

Ким Кардашьян старается привлекать внимание к себе самыми разными способами, особым успехом при этом пользуются ее фото, сделанные на пляже или во время рекламных съемок в одних бикини. Сама звезда при этом не так часто комментирует свои кадры, а также общается с поклонниками еще реже.

В этот раз Кардашьян-старшая решила задать новый летний тренд. В блондинистом парике и кукольном образе Ким примерила новую одежду собственного бренда. Новая коллекция также оказалась и на подругах Ким, радостно позирующих рядом со звездой.

«Скоро появится наша первая коллекция для активного отдыха. Сделанная в Лос-Анджелесе из дышащего окрашенного хлопка и цветов, вдохновленных природой» - пишет Ким.

Поклонники обратили внимание на новые кадры, заприметив пикантную деталь – многим показалось, что звезда без бровей: «Оглушительный! Вид; Вы похожи на звезд Джеффри; Ты выглядишь как кукла; «Взгляд без бровей» не годится; А дамы не промах, круто; Что ты сделала со своими бровями; любимая красотка Ким; восточная принцесса; Для оглушительного отдыха».

Напомним, 40-летняя Ким Кардашьян опьянила точеной фигуркой в эластичном наряде: "Крутые берега...".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер в малиновом купальнике забыла о приличиях у бассейна: "Аномальная жара".

Также Politeka писала, 40-летняя Ким Кардашьян в телесном боди показала, чем прославилась на весь мир: "Вкусная".