Популярна модель, співачка, екс-солістка групи NikitA Даша Астаф'єва розповіла про своє бачення краси і прийняття себе

Виконавиця не перший рік працює з різними фотографами, приміряє різні образи і інтригує змінами стилю. При цьому колір волосся Даша практично ніколи не змінювала. А ось експериментів зі стрижками було предостатньо.

Зараз у повсякденному житті Даша носить виключно зручний одяг, на сцені – пікантний і відкритий, а на зйомках інтригує розмірами декольте. Оскільки зірка звикла демонструвати пишні форми, її зовсім не турбує критика користувачів Instagram.

Даша помітила, що все, що створено природою і до чого не встиг доторкнутися людина вона вважає красивим. Також Астаф'єва розповіла, що її бажання коротко підстригтися – не вигадка, а правда. І згадала зірка про таємні бажання:

"Мільйон разів думала про тату, Пірсинг, білому або рудому кольорі волосся. Але від себе немає сенсу бігти. Є сенс приймати і багато працювати. Це і є складові частини мене. Зберегти і поліпшити первозданне-те саме таланту " - підкреслила Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва підкорила формами в ретро-купальнику, піднявшись на скелі: «Русалки існують».

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва втиснула пружні принади у вузький купальник, завороживши красою:"Жіноча сила".

Також Politeka писала, що Астаф'єва без одягу ледь прикрила розкішні форми сухими гілочками:"Побільше б таких фото".