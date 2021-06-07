Популярная певица Даша Астафьева показала жаркое фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Даша Астафьева, которая не так давно попала в больницу с тяжелым диагнозом, уже поправилась и продолжает радовать своих фанатов яркими выходками. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в своем Instagram жарким летним фото в ярком купальнике, а в подписи к нему рассказала о женской силе.

Как видно, на новом снимке Даша запечатлена в интересной локации, лежа на камнях у воды. Перед камерой она появилась в слитном узком купальнике неоновой мозаичной расцветки, который подчеркнул все ее аппетитные прелести и идеальную фигуру. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Астафьева написала: "Женская сила в слабости и слабостях, которые она определяет для себя по жизни! Мы же понимаем, что сделать это можно только после того, как женщина узнаёт и понимает свои возможности". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новый снимок звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Королева очарования", "Восхитительная женщина", "Красивая", "Прекрасная Даша", "Вот это цвета", "Лучшая", "Русалочка", "Моя королева", - пишут фанаты под фото Даши.

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