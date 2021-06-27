Популярная модель, певица, экс-солистка группы NikitA Даша Астафьева рассказала о своем видении красоты и принятии себя

Исполнительница не первый год работает с разными фотографами, примеряет различные образы и интригует сменами стиля. При этом цвет волос Даша практически никогда не меняла. А вот экспериментов со стрижками было предостаточно.

Сейчас в повседневной жизни Даша носит исключительно удобную одежду, на сцене – пикантную и открытую, а на съемках интригует размерами декольте. Поскольку звезда привыкла демонстрировать пышные формы, ее совсем не заботит критика пользователей Инстаграм.

Даша подметила, что все, что создано природой и до чего не успел дотронуться человек она считает красивым. Также Астафьева рассказала, что ее желание коротко подстричься – не выдумка, а правда. И упомянула звезда о тайных желаниях:

«Миллион раз думала о тату, пирсинге, белом или рыжем цвете волос. Но от себя нет смысла бежать. Есть смысл принимать и много работать. Это и есть составляющие части меня. Сохранить и улучшить первозданное – сродни таланту» - подчеркнула Даша.

Напомним, что Астафьева покорила формами в ретро-купальнике, взобравшись на скалы: «Русалки существуют».

Как сообщала Politeka, Астафьева втиснула упругие прелести в узкий купальник, заворожив красотой: "Женская сила".

Также Politeka писала, что Астафьева без одежды едва прикрыла роскошные формы сухими веточками: "Побольше бы таких фото".