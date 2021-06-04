Популярная модель, певица, экс-солистка группы NikitA Даша Астафьева впечатлила фигурой на пляже
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 35-летняя артистка похвасталась ретро-купальником и роскошными видами. Даша подчеркнула свои пышные формы купальником в горошек, который выгодно гармонировал с морскими пейзажами. Певица прикрыла лицо солнцезащитными очками в тон купальника.
«Почему нельзя взять, и унести понравившегося к себе домой? - потому что он улетел! На мне цыганская добыча, подарок @anna.filimonovа. Кстати, фаворит в коллекции, и на пляже!», - подписала фото Астафьева.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Моя красивая кошка!», «Море, красота! Дарья, как всегда самая красивая!», «Как всегда шикарны», «Очень круто», «Такая гарнюня, приятно на Вас смотреть!», «Русалки существуют», «Богиня», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева впечатлила фигурой на отдыхе. Как известно, Астафьева прославилась благодаря тому, что никогда не стеснялась своего тела, участвуя в самых дерзких фотосессиях. Певица регулярно демонстрирует свою красоту в купальнике, нижнем белье и даже без. На свежем фото певица позировала в почти невидимом бикини возле большого окна в сауне.
Напомним, что Астафьева в мокром красном купальнике пококетничала у бассейна: "Главная достопримечательность отеля".
Как сообщала Politeka, Астафьева в черном бикини показала свой способ расслабления: "Отдельный вид медитации".
Также Politeka писала, что Астафьева в красном купальнике показала райское местечко: "Максимальная натуралочка".