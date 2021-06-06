Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева взбудоражила образом на черно-белом кадре

Даша Астафьева является не только певицей, но еще и часто показывает себя в качестве модели для различных фотографов. Причем звезде нравится сотрудничать с фотографами, которые покажут ее в новом свете и с необычными образами.

В этот раз Даша без каких-либо лишних деталей на черно-белом кадре предстала полностью без одежды. Однако, благодаря правильно подобранному ракурсу и специальному размытию, ничего лишнего фанатам показано не было.

Одних очертаний фигуру артистки хватило, чтобы заинтриговать поклонников, которые пришли в восторг от увиденных форм артистки. Прикрываясь одними тонкими веточками, Даша создала необычный образ. Вот что написали фанаты под кадром:

«А как в Инстаграме фокус навести, кто-нибудь знает?; Разврат полнейший; Даша🔥;Самая красивая 😍; Блин, у меня даже экран треснул...)); Масилий, ты герой❤️ побольше бы таких фото; Теперь хз как при людях гулять после этого фото 😂 видимо задержусь в машине ❤️; Резко зрение ухудшилось🤓; Ветки сухие😂; Неудачное фото , добавьте резкости; Класс😍,не каждый сможет так,и это круто😘💪; И не стрелой ,а прямо пулей..🖤🔫☝️».

Мы также писали, что Даша Астафьева – одна из самых соблазнительных девушек украинского шоу-бизнеса. Певица не перестает радовать фолловеров своего фотоблога горячими кадрами.

Стоит отметить, что жгучий кадр, которым немного ранее поделилась Астафьева, выглядит как из рекламного ролика о райской жизни. Томная, как пантера девушка, эффектно выныривает из воды в черном купальнике, который подчеркнул ее пышный бюст, и призывно смотрит в камеру. Образ она дополнила крупными золотыми сережками-кольцами и волосами, зачесанными назад.

Напомним, что Астафьева в мокром красном купальнике пококетничала у бассейна

Как сообщала Politeka, Астафьева в черном бикини показала свой способ расслабления

Также Politeka писала, что Астафьева в красном купальнике показала райское местечко