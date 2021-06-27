Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер у ляльковому образі похвалилася рожевим вбранням

Цього разу популярна модель і блогер поділилася жарким кадром з новим образом в ляльковому стилі. Так як Кайлі любить приміряти досить відкриті і незвичайні образи, вона не бентежиться перед камерами.

На новому фото довговолоса брюнетка з новою зачіскою виблискувала засмаглою фігурою в рожевому ліфі і такого ж кольору трендових колготках, більше нагадують вузькі лосини з латексу.

А ось у підписі Дженнер зробила акцент на своєму важливому рішенні, щодо її косметики:

"Як деякі з вас, можливо, помітили, мій веб-сайт був закритий для невеликої переробки. Я почала свою лінію макіяжу, коли мені було всього 17 років, і я відчула, що прийшов час піднятися і приєднатися до сімейства VEGAN і CLEAN 🤍. Я багато працювала над створенням новітніх інноваційних формул для вас, хлопці " - написала Кайлі.

Фанати були вражені: "тепер ти говориш на моїй мові; пишаюся тобою; геній🥺 👏; ми всі так тобою пишаємося❤️; ми любимо веганську Королеву😍; це наступний рівень!; Я думаю, що її волосся не на своєму місці; як це гаряче і круто".

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