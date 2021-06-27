Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер в кукольном образе похвасталась розовым нарядом

В этот раз популярная модель и блогер поделилась жарким кадром с новым образом в кукольном стиле. Так как Кайли любит примерять довольно открытые и необычные образы, она не смущается перед камерами.

На новом фото длинноволосая брюнетка с новой прической сверкала загорелой фигурой в розовом лифе и такого же цвета трендовых колготках, больше напоминающих узкие лосины из латекса.

А вот в подписи Дженнер сделала акцент на своем важном решении, касательно ее косметики:

«Как некоторые из вас, возможно, заметили, мой веб-сайт был закрыт для небольшой переделки. Я начала свою линию макияжа, когда мне было всего 17 лет, и я почувствовала, что пришло время подняться и присоединиться к семейству VEGAN и CLEAN 🤍. Я много работала над созданием новейших инновационных формул для вас, ребята» - написала Кайли.

Фанаты были впечатлены: «Теперь ты говоришь на моем языке; Горжусь тобой; Гений 🥺👏; мы все так тобой гордимся ❤️; Мы любим веганскую королеву 😍; это следующий уровень!; Я думаю, что ее волосы не на своем месте; как это горячо и круто».

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