Популярна модель, бізнесвумен і блогерка, Кім Кардашьян, здивувала зовнішнім виглядом

Відома красуня для деяких вважається іконою стилю, передає Politeka.net. Зірка стежить за трендами, а також сама багато разів ставала їх творцем.

Вже кілька днів Кім епатує публіку. Зірка вирішила трохи змінити зовнішність і в результаті стала практично невпізнанною. (Щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки)

На новому фото Кім позувала з білим волоссям, вона одягла обтягуючі топ і велосипедки, що підкреслили її фігуру, якій заздрять мільйони. Зірка зробила макіяж з акцентом на великі очі, але найцікавіше те, що вона знебарвила брови.

За дві години публікація зібрала понад мільйон лайків і коментарів:

"Одержима", " Блондинка з амбіціями в турне !!!", "Приголомшлива", "нічого подібного не знайти", " цей образ робить її старою️️", » не фанат цього стилю", "не впізнаю тебе"," ти крутіше всіх, але цей погляд - просто не те😩 😩 😩", "Боже, я не відчуваю цього погляду😢 😂", "мила, але з бровами краще", "будь ласка, не відбілюйте більше брови", "ні, мем", "вона схожа на Джеффрі Стара", " чому я подумала, що це Бейонсе😩 🤦 🏽 ♀️", " Поверни темне волосся тобі краще, красивіше».

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