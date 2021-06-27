Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, удивила внешним видом

Известная красотка для некоторых считается иконой стиля, передает Politeka.net. Звезда следит за трендами, а также сама много раз становилась их создательницей.

Уже несколько дней Ким эпатирует публику. Звезда решила немного изменить внешность и в результате стала практически неузнаваемой. (Чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы)

На новом фото Ким позировала с белыми волосами, она надела обтягивающие топ и велосипедки, подчеркнувшими ее фигуру, которой завидуют миллионы. Звезда сделала макияж с акцентом на большие глаза, но самое интересно то, что она обесцветила брови.

За два часа публикация собрала более миллиона лайков и комментариев:

«Одержимая», «Блондинка с амбициями в турне !!!», «Потрясающая», «Ничего подобного не найти», «Этот образ делает ее старой 😩🤷🏾‍♀️», «Не фанат этого стиля", "Не узнаю тебя", "Ты круче всех, но этот взгляд - просто не то 😩😩😩", "Боже, я не чувствую этого взгляда 😢😂", "Мила, но с бровями лучше", "Пожалуйста, не отбеливайте больше брови", "Нет, мэм", "Она похожа на Джеффри Стара", "Почему я подумала, что это Бейонсе 😩🤦🏽‍♀️", "Верни темные волосы тебе лучше, красивее".

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