Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер влаштовує спекотні фотосесії на відпочинку біля басейну

Щоб скласти конкуренцію знаменитим сестрам, наймолодша з сім'ї Кардашьян-Дженнер не тільки відкрила власний бренд косметики, але і стала популярним блогером. Тепер в профілі зірки безліч фото в бікіні коментуються не рідше, ніж у Кім.

У мережі також з'явилося безліч фан-акаунтів, присвячених Кайлі і її життя. Причому на більшості фото дівчина позує в стильних купальниках. Не так давно зірка заявила, що відкриє капсульну колекцію бікіні власного дизайну. Тепер шанувальники захоплюються останніми новими образами Дженнер для пляжних прогулянок.

У малиновому купальнику Кайлі підкреслила пишні форми і тонку талію, а вигідний ракурс зробив її більш звабливою. Також на своїх фотографіях Кайлі вдається показати, як можна виглядати вельми спокусливо з будь-яким типом фігури і відчувати себе модель.

Раніше вона була зображена на яхті, схоже, вона тільки то поплавала у воді і постала перед фотографом ще волога. Перед камерою красуня з'явилася в звабливому сріблястому бікіні.

Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Аномальна спека в цих бікіні", "ваші ідеї кращі", "Божевільна", "Королева", "така красива", "ти так охолонеш", "Поцілунок сонця", "найкрасивіша", "Чарівна", "Кайлі, ти суперзірка, міс безтурботність", "чудова", "ідеальна", "красива", - пишуть фанати.

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушке

Також Politeka писала, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою