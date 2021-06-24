Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер устраивает жаркие фотосессии на отдыхе у бассейна

Чтобы составить конкуренцию знаменитым сестрам, самая младшая из семьи Кардашьян-Дженнер не только открыла собственный бренд косметики, но и стала популярным блогером. Теперь в профиле звезды множество фото в бикини комментируются не реже, чем у Ким.

В сети также появилось множество фан-аккаунтов, посвященных Кайли и ее жизни. Причем на большинстве фото девушка позирует в стильных купальниках. Не так давно звезда заявила, что откроет капсульную коллекцию бикини собственного дизайна. Теперь поклонники восхищаются последними новыми образами Дженнер для пляжных прогулок.

В малиновом купальнике Кайли подчеркнула пышные формы и тонкую талию, а выгодный ракурс сделал ее более обольстительной. Также на своих фотографиях Кайли удается показать, как можно выглядеть весьма соблазнительно с любым типом фигуры и чувствовать себя модель.

Ранее она была запечатлена на яхте, похоже, она только то поплавала в воде и предстала перед фотографом еще влажная. Перед камерой красотка появилась в обольстительном серебристом бикини.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Аномальная жара в этих бикини", "ваши идеи лучшие", "Сумасшедшая", "Королева", "Такая красивая", "Ты так охладишься", "Поцелуй солнца", "Самая красивая", "Очаровательная", "Кайли, ты суперзвезда, мисс беззаботность", "Великолепная", "Идеальная", "Красивая", - пишут фанаты.

Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким

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