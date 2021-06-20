Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер не посоромилася показати сміливий образ поруч з мамою

Популярна світська левиця і блогер Кайлі Дженнер перед важливим заходом влаштувала зйомку зі своєю мамою. Не обійшлося і без пікантних моментів на кадрах. Вирішивши надати образу трохи зухвалості, Кайлі поклала руку на виріз, трохи піднімаючи плаття.

Таким чином в чорному вбранні з глибоким декольте і без принтів зірці вдалося підібрати новий акцент. Досить сміливий виріз на стегні виглядав дуже ефектно. Як можна помітити, Дженнер-молодша вибрала простий і класичний образ, тоді як її мама вважала за краще надіти білу сукню оригінального пошиття з корсетом.

"Возз'єднання KUWTK сьогодні ввечері на E! хто дивиться?» - пише дівчина під постом.

Ось як реагують в мережі:

"Мої улюблені🤍 🤍; чесно🔥; цей образ і гламур; Кріс виглядає як її воскова фігура тут; відкинь утопію, це вже рай; чому Кріс схожа на воскову статую; Кайлі як Статуя теж буде; красуні🥰 💘; такі сміливі✨; ти виглядаєш приголомшливо дитинко».

Схоже, з початком літнього сезону Кайлі вирішила також, як і інші зірки, здивувати серією кадрів на узбережжі. Кайлі поділилася іншими кадрами.

Для прогулянки ввечері зірка вибрала модну сукню з глибоким декольте і пікантними вирізами. Більш того, наряд з перехресними лямками насилу прикрив її пишні форми. Тонка талія, завдяки тим же вирізам, стала виглядати візуально ще вже. Сам наряд з різнокольоровим принтом з яскравими відтінками Дженнер доповнила золотими прикрасами і масивними браслетами.

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім: "Ох і експерименти".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушке:"Скоро трісне".

Також Politeka писала, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою:"Разом краще".