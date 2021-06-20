Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер не постеснялась показать смелый образ рядом с мамой

Популярная светская львица и блогер Кайли Дженнер перед важным мероприятием устроила съемку со своей мамой. Не обошлось и без пикантных моментов на кадрах. Решив придать образу немного дерзости, Кайли положила руку на вырез, чуть приподнимая платье.

Таким образом в черном наряде с глубоким декольте и без принтов звезде удалось подобрать новый акцент. Довольно смелый вырез на бедре смотрелся очень эффектно. Как можно заметить, Дженнер-младшая выбрала простой и классический образ, тогда как ее мама предпочла надеть белое платье оригинального пошива с корсетом.

«Воссоединение KUWTK сегодня вечером на E! кто смотрит?» - пишет девушка под постом.

Вот как реагируют в сети:

«Мои любимые 🤍🤍; Честно 🔥; этот образ и гламур; Крис выглядит как ее восковая фигура здесь; Отбрось утопию, это уже рай; Почему Крис похожа на восковую статую; Кайли как статуя тоже будет; Красавицы 🥰💘; такие смелые✨ ой, что будет впереди;ты выглядишь потрясающе детка».

Похоже, с началом летнего сезона Кайли решила также, как и другие звезды, удивить серией кадров на побережье. Кайли поделилась другими кадрами.

Для прогулки вечером звезда выбрала модное платье с глубоким декольте и пикантными вырезами. Более того, наряд с перекрестными лямками с трудом прикрыл ее пышные формы. Тонкая талия, благодаря тем же вырезам, стала выглядеть визуально еще уже. Сам наряд с разноцветным принтом с яркими оттенками Дженнер дополнила золотыми украшениями и массивными браслетами.

Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким: "Ох и эксперименты".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке: "Скоро треснет".

Также Politeka писала, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".