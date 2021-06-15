Відома модель Ліза Ястремська, яка стала "Міс Україна 2020", показала свою чарівність

Як пише Politeka.net, Ліза Ястремська стала відомою серед українців після тріумфу на конкурсі "Міс Україна". На дівчину вже встигли підписатися десятки тисяч українців в Instagram, де модель радує фанатів цікавим контентом.

Цього разу Ліза опублікувала відео, на якому позувала в шкіряному піджаку. Красуня грала оченятами, демонструючи бездоганну зовнішність і чарівну посмішку.

"Ти виглядаєш щасливою" - найкращий комплімент, який ви можете отримати", - написала Ястремська.

Фанати подивилися відео більше 11 тисяч разів і написали коментарі:

"Прекрасна", "Прекрасно, Я люблю тебе", "це шалено красиво"," яка красива жінка"," ви трохи схожі на Малефісенту"," ЧУДОВА королева", " ти красива. Вам не вистачило підготовки для перемоги на Міс Всесвіт".

На другому фото, яке Ліза опублікувала в сторіс, можна красуню побачити в жовтій сукні. Дівчина сиділа біля водойми, а поруч лежала стильна сумочка.

Повідомлялося, що" Міс Україна-2020 " Єлизавета Ястремська постала в спокусливому вбранні.

Цього разу красуня постала в ультракороткому ТОПі, який підкреслив форми, а також завдяки його довжині модель продемонструвала плоский животик. Красуня одягла обтягуючу спідничку, з вирізами на стегнах.

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