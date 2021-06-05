"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская показала удачный образ после отдыха

Популярная в социальной сети Инстаграм красотка привыкла будоражить образами, показывая их фанатам на фото и видео. Девушка часто публикует в блоге различные кадры, при этом не забывает Елизавета делиться фактами из личной жизни и размышлениями об будущем.

Елизавете также нравится показывать разную себя, причем с макияжем или нет, она все равно чувствует себя перед камерой очень уверено. А недавно Елизавета спокойно доказала, что можно быть привлекательной и без пикантных нарядов.

"Всех люблю на свете я" - написала под фото Ястремкая.

В светло-серой кофте и светлых брюках девушке удалось создать непринужденный и простой образ. При этом после Ястремская также выразила свое мнение по поводу внешности и ее отношения к ней:

«Как мне кажется, в первую очередь человек должен не восхищаться собой, а думать о том, как можно стать лучше. Тогда он идет вверх, а не вниз».

Ранее в Инстаграм Елизавета решила рассказать о своем кумире, а также о том, почему она стала той, кем является сейчас:

«Когда я училась в школе, я включила телевизор и увидела там шикарную блондинку, которая давала интервью, это была президент конкурса красоты @missukraine_universe Анна Филимонова. Я тогда смотрела на неё с восхищением и мечтала с ней работать, когда моя мечта стать Мисс Украина Вселенная исполниться.

Я тогда посмотрела, как хорошо она выглядит и поняла, что хочу выглядеть так же ухоженно. Слова про то, что важно вкладывать в себя остались со мной на всю жизнь. Я поняла, что лучшая инвестиция — это инвестиция в себя. Для меня Анна — это пример, как женщина сама себя создала», - заключила модель.

Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская в роковом красном платье раскрыла секрет красоты

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина 2020" Ястремская показала идеальную фигуру в мини-топе

Также Politeka писала, "Мисс Украина" Ястремская в белых кружевах повеселилась на вечеринке в пентхаусе