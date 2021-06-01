"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская показала, как проводит время в Майами

После конкурса девушка начала вести активный образ жизни в Майами, куда отправилась сразу после участия в состязании за желанный титул вместе с другими девушками. Приняв поражение, Елизавета поздравила красотку-победительницу и даже поделилась серией кадров из конкурса.

Теперь Ястремская хорошо проводит время в Майами, однако не только отдыхает – не забывает она еще и тренироваться, а также уделять время себе.

«Перед пляжей час каталась по набережной на велосипеде. Так приятно смотреть на людей в Майами, почти все занимаются спортом. Такого количества идеальных тел на пляже, как в Майами, я еще не видела нигде» - написала Елизавета свои мысли.

На кадре девушка позировала вместе с велосипедом в руках, показывая также свой костюм для прогулки. Ярко-розовая ткань подчеркнула все изгибы девушки лучшим образом.

Также, пару дней назад, Елизавета решила рассказать одну историю из прошлого, которая помогла ей стать тем, кем она есть теперь.

«Когда я училась в школе, я включила телевизор и увидела там шикарную блондинку, которая давала интервью, это была президент конкурса красоты @missukraine_universe Анна Филимонова. Я тогда смотрела на неё с восхищением и мечтала с ней работать, когда моя мечта стать Мисс Украина Вселенная исполниться», - рассказывает Елизавета.

Там в интервью Анна говорила про то, что девушек встречают по внешнему виду, что нужно вкладывать в себя и свою внешность и что многие ее в этом не понимают.

«Я тогда посмотрела, как хорошо она выглядит и поняла, что хочу выглядеть так же ухоженно. Слова про то, что важно вкладывать в себя остались со мной на всю жизнь. Я поняла, что лучшая инвестиция — это инвестиция в себя. Для меня Анна — это пример, как женщина сама себя создала», - заключила модель.

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