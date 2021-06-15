Известная модель Лиза Ястремская, которая стала "Мисс Украина 2020", показала свою очаровательность

Как пишет Politeka.net, Лиза Ястремская стала известной среди украинцев после триумфа на конкурсе "Мисс Украина". На девушку уже успели подписаться десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где модель радует фанатов интересным контентом.

В этот раз Лиза опубликовала видео, на котором позировала в кожан пиджаке. Красотка играла глазками, демонстрируя безупречную внешность и очаровательную улыбку.

"Ты выглядишь счастливой" - лучший комплимент, который вы можете получить", - написала Ястремская.

Фанаты посмотрели видео более 11 тысяч раз и написали комментарии:

"Прекрасная", "Прекрасно, я люблю тебя", "Это безумно красиво", "Какая красивая женщина", "Вы немного похожи на Малефисенту", "Великолепная королева", "Ты красивая. Вам не хватило подготовки для победы на Мисс Вселенная".

На втором фото, которое Лиза опубликовала в сторис, можно красотку увидеть в желтом платье. Девушка сидела у водоема, а рядом лежала стильная сумочка.

Сообщалось, что "Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская предстала в соблазнительном наряде.

В этот раз красотка предстала в ультракоротком топе, который подчеркнул формы, а также благодаря его длине модель продемонстрировала плоский животик. Красотка надела обтягивающую юбочку, с вырезами на бедрах.

Напомним, "Мисс Украина" Ястремская, обтянув упругие бедра, вышла на балкон

А еще Politeka писала, что "Мисс Украина 2020" Ястремская показала идеальную фигуру в мини-топе

Также Politeka сообщала, что "Мисс Украина 2020" Ястремская в мини-топе и лосинах оседлала велосипед



