"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская красиво встретила первый день лета

После очередного конкурса красоты девушка решила поделиться личным. Елизавета решила показать в своем аккаунте в Инстаграм, как красиво встречает лето. Свой пост Ястремская сопроводила красивым кадром из гламурного дивана. Красотка опирается на модные подушки с надписями Christian Dior.

И хоть погода 1 июня не балует украинцев теплом, "Мисс Украина-2020" нашла радость вначале лета и поделилась ею с пользователями. На новом снимке Елизавета сидит на сером диване в коротком нюдовом топе и в розовых брюках. Образ дополняют красивые аксессуары - ремень под цвет топа и маленькая сумочка. На лице девушки красивый дневной макияж, который едва заметен, просто подчеркивает природную красоту девушки.

"Hello summer 😁", - лаконично подписала Елизавета снимок.

Фанаты также ответили:

"Красотка! 😍", "Безупречная красавица❤️, "Это так красиво", "Очень романтично".

В прошлом году, как известно, конкурс "Мисс Вселенная 2020" был перенесен на май этого года из-за пандемии. Поэтому у девушек было время на подготовку. Сама Елизавета из-за проигрыша не расстроилась.

Девушка не только с достоинством поздравила победительницу, но еще и сделала серию памятных фото с конкурсантками. Одним из личных фото Ястремская поделилась уже сейчас, напоминая о хорошо проведенном времени.

Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская померилась формами с молоденькими соперницами: "Королева всегда одна".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".