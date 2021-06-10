До чого ж гарна!

Популярна модель, співачка, екс-солістка групи NikitA Даша Астаф'єва вразила фігурою у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Астаф'єва стала знаменитою завдяки своїм видатним формам і жіночній красі. Артистка знімалася для Playboy, не соромлячись демонструвати свої жіночі принади. Її красою навіть зацікавився творець чоловічого журналу Х'ю Хефнер.

Сьогодні співачка вже має більш стриманий стиль, ніж за часів роботи в NikitA. При цьому не упускає можливості влаштувати собі пікантну фотосесію.

Цього разу Даша позувала на диванчику. Вона була одягнена в прозору ночнушку, через яку все світилося. Красуня вибрала вельми вигідну позу, щоб подражнити своїх шанувальників.

"А виявляється, Том, не такий вже був і поганий) Просто Джеррі все вигідно нам підносив, хлопці!",- підписала фото співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Це дуже сильно красиво", "Це точно. Фото бомба, прям по мою душу такі знімки", "Ви богиня", "сумує краса", "Словами не висловити наскільки це чуттєво і красиво", "Вогненний вогонь! Прекрасна!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Астаф'єва поділилася кадрами, зробленими в басейні. Артистка вважала за краще обійтися без косметики, показавши, що і без макіяжу можна виглядати прекрасно.

Нагадаємо, що Астаф'єва підкорила формами в ретро-купальнику, піднявшись на скелі: «Русалки існують».

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва втиснула пружні принади у вузький купальник, завороживши красою:"Жіноча сила".

Також Politeka писала, що Астаф'єва без одягу ледь прикрила розкішні форми сухими гілочками:"Побільше б таких фото".