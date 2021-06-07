Популярна співачка Даша Астаф'єва показала спекотне фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Даша Астаф'єва, яка не так давно потрапила в лікарню з важким діагнозом, вже поправилася і продовжує радувати своїх фанатів яскравими витівками. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в своєму Instagram спекотним літнім фото в яскравому купальнику, а в підписі до нього розповіла про жіночу силу.

Як видно, на новому знімку Даша відображена в цікавій локації, лежачи на каменях біля води. Перед камерою вона з'явилася в злитому вузькому купальнику неонової мозаїчної забарвлення, який підкреслив всі її апетитні принади і ідеальну фігуру. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії Астаф'єва написала: "Жіноча сила в слабкості і слабкостях, які вона визначає для себе по життю! Ми ж розуміємо, що зробити це можна тільки після того, як жінка дізнається і розуміє свої можливості". Користувачі тут же почали активно обговорювати новий знімок зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Королева чарівності", "Чудова жінка", "Красива", "Прекрасна Даша", "Ось це кольори", "Краща", "Русалочка", "Моя королева", - пишуть фанати під фото Даші.

Нагадаємо, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями.

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