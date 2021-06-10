До чего же хороша!

Популярная модель, певица, экс-солистка группы NikitA Даша Астафьева впечатлила фигурой в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, Астафьева стала знаменитой благодаря своим выдающимся формам и женственной красоте. Артистка снималась для Playboy, не стесняясь демонстрировать свои женские прелести. Ее красотой даже заинтересовался создатель мужского журнала Хью Хефнер.

Сегодня певица уже имеет более сдержанный стиль, чем во времена работы в NikitA. При этом не упускает возможности устроить себе пикантную фотосессию.

В этот раз Даша позировала на диванчике. Она была одета в прозрачную ночнушку, через которую все просвещалось. Красотка выбрала весьма выгодную позу, чтобы подразнить своих поклонников.

«А оказывается, Том, не такой уже был и плохой) Просто Джерри все выгодно нам преподносил, ребята!», - подписала фото певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Это очень сильно красиво», «Это точно. Фото бомба, прям по мою душу такие снимки», «Вы богиня», «Тоскует красота», «Словами не выразить насколько это чувственно и красиво», «Огненный огонь! Прекрасна!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Астафьева поделилась кадрами, сделанными в бассейне. Артистка предпочла обойтись без косметики, показав, что и без макияжа можно выглядеть прекрасно.

Напомним, что Астафьева покорила формами в ретро-купальнике, взобравшись на скалы: «Русалки существуют».

Как сообщала Politeka, Астафьева втиснула упругие прелести в узкий купальник, заворожив красотой: "Женская сила".

Также Politeka писала, что Астафьева без одежды едва прикрыла роскошные формы сухими веточками: "Побольше бы таких фото".