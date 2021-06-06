Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва розбурхала образом на чорно-білому кадрі

Даша Астаф'єва є не тільки співачкою, але ще і часто показує себе в якості моделі для різних фотографів. Причому зірці подобається співпрацювати з фотографами, які покажуть її в Новому Світі і з незвичайними образами.

Цього разу Даша без будь-яких зайвих деталей на чорно-білому кадрі постала повністю без одягу. Однак, завдяки правильно підібраному ракурсу і спеціальному розмиття, нічого зайвого фанатам показано не було.

Одних обрисів фігуру артистки вистачило, щоб заінтригувати шанувальників, які прийшли в захват від побачених форм артистки. Прикриваючись одними тонкими гілочками, Даша створила незвичайний образ. Ось що написали фанати під кадром:

«А як в Інстаграме фокус навести, хто-небудь знає?; Розпуста цілковитий; Даша🔥; найкрасивіша 😍; блін, у мене навіть екран тріснув...)); Масілій, ти герой❤️ побільше б таких фото; тепер хз як при людях гуляти після цього фото видимо мабуть затримаюся в машині ❤️; різко зір погіршився🤓; гілки сухі😂; невдале фото , додайте різкості; клас😍,не кожен зможе так, і це круто😘 💪; і не стрілою ,а прямо кулею..🖤🔫☝️».

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Варто відзначити, що пекучий кадр, яким трохи раніше поділилася Астаф'єва, виглядає як з рекламного ролика про райське життя. Томна, як пантера дівчина, ефектно виринає з води в чорному купальнику, який підкреслив її пишний бюст, і заклично дивиться в камеру. Образ вона доповнила великими золотими сережками-кільцями і волоссям, зачесаним назад.

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