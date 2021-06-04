Популярна модель, співачка, екс-солістка групи NikitA Даша Астаф'єва вразила фігурою на пляжі
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 35-річна артистка похвалилася ретро-купальником і розкішними видами. Даша підкреслила свої пишні форми купальником в горошок, який вигідно гармоніював з морськими пейзажами. Співачка прикрила обличчя сонцезахисними окулярами в тон купальника.
"Чому не можна взяти, і забрати вподобаного до себе додому? - бо він полетів! На мені циганська здобич, подарунок @anna.filimonovа. До речі, фаворит в колекції, і на пляжі!",- підписала фото Астаф'єва.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
Розповнілі екс-ВІА Гра Брежнєва і Меладзе перестали бути схожими на себе: "Тягнуть на свій вік"
51-річна Лопес блиснула своїми знаменитими стегнами в "непристойних" вбраннях: "Стільки краси..."
Леся Нікітюк перестаралася зі збільшенням губ, перетворилися на вареники: "Дівчина з вищого суспільства"
Моторошна аварія забрала життя людей: деталі та фото з місця ДТП на українській трасі
Бездиханних дітей дістали з моря: у Бердянську лікарі рятують малюків
"Моя красива кішка!", "Море, Краса! Дарина, як завжди найкрасивіша!", "Як завжди шикарні", "дуже круто", "Така гарнюня, приємно на вас дивитися!", "Русалки існують", "Богиня", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва вразила фігурою на відпочинку. Як відомо, Астаф'єва прославилася завдяки тому, що ніколи не соромилася свого тіла, беручи участь в найзухваліших фотосесіях. Співачка регулярно демонструє свою красу в купальнику, нижній білизні і навіть без. На свіжому фото співачка позувала в майже невидимому бікіні біля великого вікна в сауні.
Нагадаємо, що Астаф'єва в мокрому червоному купальнику пококетувала біля басейну: "головна визначна пам'ятка готелю".
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чорному бікіні показала свій спосіб розслаблення:"окремий вид медитації".
Також Politeka писала, що Астаф'єва в червоному купальнику показала райське містечко:"Максимальна натуралочка".