Популярна модель, співачка, екс-солістка групи NikitA Даша Астаф'єва вразила фігурою на пляжі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 35-річна артистка похвалилася ретро-купальником і розкішними видами. Даша підкреслила свої пишні форми купальником в горошок, який вигідно гармоніював з морськими пейзажами. Співачка прикрила обличчя сонцезахисними окулярами в тон купальника.

"Чому не можна взяти, і забрати вподобаного до себе додому? - бо він полетів! На мені циганська здобич, подарунок @anna.filimonovа. До речі, фаворит в колекції, і на пляжі!",- підписала фото Астаф'єва.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Моя красива кішка!", "Море, Краса! Дарина, як завжди найкрасивіша!", "Як завжди шикарні", "дуже круто", "Така гарнюня, приємно на вас дивитися!", "Русалки існують", "Богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва вразила фігурою на відпочинку. Як відомо, Астаф'єва прославилася завдяки тому, що ніколи не соромилася свого тіла, беручи участь в найзухваліших фотосесіях. Співачка регулярно демонструє свою красу в купальнику, нижній білизні і навіть без. На свіжому фото співачка позувала в майже невидимому бікіні біля великого вікна в сауні.

Нагадаємо, що Астаф'єва в мокрому червоному купальнику пококетувала біля басейну: "головна визначна пам'ятка готелю".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чорному бікіні показала свій спосіб розслаблення:"окремий вид медитації".

Також Politeka писала, що Астаф'єва в червоному купальнику показала райське містечко:"Максимальна натуралочка".