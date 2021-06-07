Співачка Настя Каменських у чорно-білому купальнику спантеличила зовнішністю на відпочинку

Популярна виконавиця звикла не тільки епатувати публіку своїми появами на сцені в непристойно-відкритих нарядах. Все частіше Каменських на відпочинку постає в досить маленьких бікіні, за що її критикують в мережі.

Зокрема, цього разу Каменських висміяли за її неоднозначний вигляд після того, як вона знову набрала зайві кілограми. І хоча сама Настя вже не раз зізнавалася, що вона дійсно швидко товстішає, приховувати це зірка не думає. Проте, вибір купальника не за розміром припав не до душі фанатам.

"Хочеться вже літа і фоткатися в купальниках 🤪 👙 Я обожнюю це, як ви могли помітити😅, » - пише Настя.

У мережі ж помічають, що зірка одягла маленький бікіні, що видно відразу, а високі лямки на талії тільки підкреслюють цей факт:

"Ще вище труси натягни😂; таке йде тільки для вузьких талій, а у неї вона широка; вище тільки на вуха; Булочка🔥; Агонь, Насть; результати праць потрібно ж показувати😀; дівчинка Спанч боба; соковита фігурка🔥; А че не народжуємо а красуємося тільки 😂; Настя ви в положенні?; Знову поправилася; живіт не втягуй; Ой все все, спалили)))"»

Раніше Каменських постала в обтягуючих шкіряних штанях, які підкреслили її округлі стегна. Прозора кофта-сіточка відкрила погляду нижню білизну зірки. Образ доповнили масивні прикраси і оригінальний пояс.

"Куди б ви вирушили в такому вбранні? В магазин за хлібом, зустріти кур'єра або.. ваш варіант?",- підписала фото Настя, запропонувавши шанувальникам пограти в гру.

Нагадаємо, що Каменських в літньому сарафані елегантно задерла ніжку перед Потапом:"Боні і Клайд".

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