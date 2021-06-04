Популярная певица Настя Каменских порадовала фанатов яркими фото со съемок нового клипа

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно откровенно рассказала о последствиях коронавируса, часто радует своих фанатов яркими фото и видео на странице в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети жарким кадром, который, очевидно, был сделан в рамках фотосессии для презентации нового клипа "Красное вино".

На новой фотографии Настя позирует в интересной зеркальной локации и соблазнительном образе. Перед камерой звезда появилась облегающем красном корсете, декорированном сверкающими красными стразами. Этот наряд красиво подчеркивает идеальную фигуру и изящные изгибы тела звезды. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она уверено смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Каменских рассказала о съемках нового клипа: "Съемки клипа «Красное вино» были непростыми. Но я все равно получила огромный кайф от каждого момента! От красивых локаций, ритма, наших эмоций, моих образов, от работы самой крутой команды! В новом «Making of» видео я решила показать вам вообще все. Наши приколы, шуточки, смех, а вместе с тем трудности и слезы. И показать вам, что создание чего-либо, а особенно создание клипа, - это работа многих людей, сотни продуманных деталей и большая любовь каждого из нас к тому, что мы делаем".

Напомним, Каменских похвалилась садом и застекленной террасой в их с Потапом особняке: "Ретро во всем".

Как сообщала Politeka, Каменских в летнем сарафане раскрыла секреты ухода за собой: "Самое главное...".

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