Настя Каменских в коротком платье рассказала о том, как на ее настроение влияет погода

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Как известно, этой весной звезда много времени провела в Мексике на съемках своего реалити-шоу «Девочки рулят». И хотя сейчас Настя уже давно в Украине, у нее еще остались фото из поездки, которыми она не успела поделиться с фанатами.

Один из таких снимков Каменских опубликовала в новом посте. На нем она позирует рядом с Потапом, который в какой-то момент решил навестить ее в чужой стране. На снимке пара эффектно позирует у стены дома.

Потап в белых шортах, синей рубашке и бордовой шляпе стоит на ступеньках чуть выше своей жены. А Настя томно оперлась на стену, приподняв одну ногу. Певица позирует в ботинках, шляпе и легком желтом сарафане в цветочек с короткой юбкой, которая позволяет ей показать свои стройные ножки.

«Какая погода, такой и mood. У вас так же?», - подписала снимок Каменских.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«В ботинках таких жарко наверно», «Вы крутая пара, восхищаюсь вами», «Да, также. Какая вы красивая», «Бони и Клайд палюбас», «Вы просто суперские))) огромного счастья вам!!!!», «Огонь фото», «Аккуратней с фотошопом», - пишут люди.

Напомним, Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу".

Как сообщала Politeka, Каменских в шапке и свитере показала их ритуал с Потапом: "Дождь не помеха".

Также Politeka писала, что Настя Каменских разговорилась о драках и ссорах с Потапом: "Повыдирала все волосы".