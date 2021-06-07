Певица Настя Каменских в черно-белом купальнике озадачила внешностью на отдыхе

Популярная исполнительница привыкла не только эпатировать публику своими появлениями на сцене в неприлично-открытых нарядах. Все чаще Каменских на отдыхе предстает в довольно маленьких бикини, за что ее критикуют в сети.

В частности, в этот раз Каменских высмеяли за ее неоднозначный вид после того, как она снова набрала лишние килограммы. И хотя сама Настя уже не раз признавалась, что она действительно быстро толстеет, скрывать это звезда не думает. Тем не менее, выбор купальника не по размеру пришелся не по душе фанатам.

«Хочется уже лета и фоткаться в купальниках 🤪👙 Я обожаю это, как вы могли заметить 😅,» - пишет Настя.

В сети же подмечают, что звезда надела маленький бикини, что видно сразу, а высокие лямки на талии только подчеркивают этот факт:

«Еще выше трусы натяни😂; такое идет только для узких талий, а у нее она широкая; выше только на уши; Булочка 🔥; Агонь,Насть; результаты трудов нужно же показывать😀; девочка Спанч боба; Сочная фигурка🔥 сладкая девочка; А че не рожаем а красуемся только 😂; Настя вы в положении?; Опять поправилась; Живот не втягивай; Ой все все, спалили)))».

Ранее Каменских предстала в обтягивающих кожаных штанах, которые подчеркнули ее округлые бедра. Прозрачная кофта-сеточка открыла взору нижнее белье звезды. Образ дополнили массивные украшения и оригинальный пояс.

«Куда бы вы отправились в таком наряде? В магазин за хлебом, встретить курьера или.. ваш вариант?», - подписала фото Настя, предложив поклонникам поиграть в игру.

Напомним, что Каменских в летнем сарафане элегантно задрала ножку перед Потапом: "Бони и Клайд".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете со стразами околдовала изящными изгибами: "Огромный кайф".

Также Politeka писала, что Каменских выдала, какие у нее отношения с сыном Потапа, поразив резким ответом об Ирине Горовой: "У нас...".

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