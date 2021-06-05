Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер у пікатному вбранні на пляжі викликала фурор

З початком літнього сезону Кайлі вирішила також, як і інші зірки, здивувати серією кадрів на узбережжі. Для прогулянки ввечері зірка вибрала модну сукню з глибоким декольте і пікантними вирізами. Більш того, наряд з перехресними лямками насилу прикрив її пишні форми.

Тонка талія, завдяки тим же вирізам, стала виглядати візуально ще вже. Сам наряд з різнокольоровим принтом з яскравими відтінками Дженнер доповнила золотими прикрасами і масивними браслетами. Вечірній макіяж з акцентом на очі підкреслив виразний погляд Кайлі.

"Бажаю залишитися тут довше", - коротко написала Кайлі під новими фото.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими:

"Вид просто приголомшливий🤍 🐚; така красива дівчинка у відриві❤️; абсолютно ідеальний вигляд; романтично і приголомшує дівчинка; вечірні веселощі в справі; Кайлі Така пустунка; шикарно як зазвичай👏; повстань і сяй️️🎵; Моя прекрасна дівчина! ти випромінюєш любов і світло; я теж хочу бути там, Кайлі; цей наряд і ти😍 🔥».

У зірки фото, які були зроблені на відпочинку, як і раніше користуються популярністю.

Як можна помітити, не так давно Дженнер вирішила блиснути пишною фігурою на відпочинку в персиковому бікіні. І хоча в образі не було ні яскравих кольорів, ні прикрас, мінімалізм сподобався фанатам.

М'який відтінок рожевого підкреслив золотистий загар Кайлі, а довгі нарощені пасма нижче попереку виглядали досить переконливо без укладання. Сама дівчина відчувала перед об'єктивом себе дуже впевнено, тому нічого не приховувала. Томна поза на білому тлі біля стіни надала Кайлі якоїсь безтурботності.

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім: "Ох і експерименти".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушке:"Скоро трісне".

Також Politeka писала, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою:"Разом краще".