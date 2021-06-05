Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер в пикатном наряде на пляже произвела фурор
С началом летнего сезона Кайли решила также, как и другие звезды, удивить серией кадров на побережье. Для прогулки вечером звезда выбрала модное платье с глубоким декольте и пикантными вырезами. Более того, наряд с перекрестными лямками с трудом прикрыл ее пышные формы.
Тонкая талия, благодаря тем же вырезам, стала выглядеть визуально еще уже. Сам наряд с разноцветным принтом с яркими оттенками Дженнер дополнила золотыми украшениями и массивными браслетами. Вечерний макияж с акцентом на глаза подчеркнул выразительный взгляд Кайли.
«Желаю остаться здесь дольше», - коротко написала Кайли под новыми фото.
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Поклонники не смогли остаться равнодушными:
«Вид просто потрясающий🤍🐚; Такая красивая девочка в отрыве❤️; Совершенно идеальный вид; романтично и оглушает девочка; вечернее веселье в деле; Кайли такая проказница; шикарно как обычно 👏; Восстань и сияй ☀️🎵; моя прекрасная девушка! ты излучаешь любовь и свет; Я тоже хочу быть там, Кайли; этот наряд и ты 😍🔥».
У звезды фото, которые были сделаны на отдыхе, по-прежнему пользуются популярностью.
Как можно заметить, не так давно Дженнер решила блеснуть пышной фигурой на отдыхе в персиковом бикини. И хотя в образе не было ни ярких цветов, ни украшений, минимализм понравился фанатам.
Мягкий оттенок розового подчеркнул золотистый загар Кайли, а длинные наращенные пряди ниже поясницы смотрелись весьма внушительно без укладки. Сама девушка чувствовала перед объективом себя очень уверенно, поэтому ничего не скрывала. Томная поза на белом фоне у стены придала Кайли некой беззаботности.
Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким: "Ох и эксперименты".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке: "Скоро треснет".
Также Politeka писала, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".