Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер у персиковому комплекті показала вдалий загар

Молода знаменитість дуже активно веде Instagram, публікуючи на своїй сторінці в соціальній мережі безліч фото з відпочинку. Так як Кайлі уникає бесід про особисте життя, домашніх Селфі і кадрів без фотошопу і фільтрів будинку вона також не публікує.

Незважаючи на це, фото, які були зроблені на відпочинку, як і раніше користуються популярністю.

Як можна помітити, не так давно Дженнер вирішила блиснути пишною фігурою на відпочинку в персиковому бікіні. І хоча в образі не було ні яскравих кольорів, ні прикрас, мінімалізм сподобався фанатам.

М'який відтінок рожевого підкреслив золотистий загар Кайлі, а довгі нарощені пасма нижче попереку виглядали досить переконливо без укладання. Сама дівчина відчувала перед об'єктивом себе дуже впевнено, тому нічого не приховувала. Томна поза на білому тлі біля стіни надала Кайлі якоїсь безтурботності.

Також на своїх фотографіях Кайлі недавно була відображена на яхті, схоже, вона тільки то поплавала у воді і постала перед фотографом ще волога. Перед камерою красуня з'явилася в звабливому сріблястому бікіні.

Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки зірки, засипаючи її компліментами в коментарях. "Красуня", "я люблю тебе", "Божевільна", "Королева", "така красива", "ти так охолонеш", "Поцілунок сонця", "найкрасивіша", "Чарівна", "Кайлі, ти суперзірка, міс безтурботність", "чудова", "ідеальна", "красива", - пишуть фанати.

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім: "Ох і експерименти".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушке:"Скоро трісне".

Також Politeka писала, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою:"Разом краще".