Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер в персиковом комплекте показала удачный загар

Молодая знаменитость очень активно ведет Инстаграм, публикуя на своей странице в социальной сети множество фото из отдыха. Так как Кайли избегает бесед о личной жизни, домашних селфи и кадров без фотошопа и фильтров дома она также не публикует.

Несмотря на это, фото, которые были сделаны на отдыхе, по-прежнему пользуются популярностью.

Как можно заметить, не так давно Дженнер решила блеснуть пышной фигурой на отдыхе в персиковом бикини. И хотя в образе не было ни ярких цветов, ни украшений, минимализм понравился фанатам.

Мягкий оттенок розового подчеркнул золотистый загар Кайли, а длинные наращенные пряди ниже поясницы смотрелись весьма внушительно без укладки. Сама девушка чувствовала перед объективом себя очень уверенно, поэтому ничего не скрывала. Томная поза на белом фоне у стены придала Кайли некой беззаботности.

Также на своих фотографиях Кайли недавно была запечатлена на яхте, похоже, она только то поплавала в воде и предстала перед фотографом еще влажная. Перед камерой красотка появилась в обольстительном серебристом бикини.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Красотка", "Я люблю тебя", "Сумасшедшая", "Королева", "Такая красивая", "Ты так охладишься", "Поцелуй солнца", "Самая красивая", "Очаровательная", "Кайли, ты суперзвезда, мисс беззаботность", "Великолепная", "Идеальная", "Красивая", - пишут фанаты.

Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким: "Ох и эксперименты".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке: "Скоро треснет".

Также Politeka писала, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".